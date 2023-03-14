В Перми будут судить интернет-продавщицу из Томска

Молодая томичка обманула 36 человек на 117 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Томска. Молодая женщина обвиняется в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Из материалов дела следует, что с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го девушка размещала в популярной соцсети объявления о продаже одежды и обуви для женщин и мужчин. Пользователи, решив приобрести товар, переводили на личную карту «продавца» 100% предоплату - таковы были условия продажи. Вот только ни один из них свой заказ в итоге так и не получил: после перевода девушка переставала отвечать на звонки и сообщения. В итоге от рук мошенницы пострадали 36 жителей самых разных регионов страны. Общий ущерб превысил 117 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские собрали достаточную доказательную базу - уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными! Не поддавайтесь на уловки лиц, предлагающих сомнительные услуги, совершайте покупки только в проверенных интернет-магазинах.

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