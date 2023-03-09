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НовостиОбщество9 марта 2023 12:00

Томские спортсменки Халимова и Семенюк одержали победу в международных и отечественных соревнованиях

Каратистка и горнолыжница стали победительницами турниров
Дарья Черникова
Победительницы показали достойные результаты.

Победительницы показали достойные результаты.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томские спортсменки показали отличные результаты на соревнованиях. На международном турнире по карате EMIRATES SPORTS KARATE OPEN Сунита Халимова одержала победу. Она вышла в финал и выиграла со счётом 7:1 у соперницы из Непала. В первенстве принимали участие конкуренты из 17 стран, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На IV этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «парный могул» Юлия Семенюк завоевала бронзу и победила в той же дисциплине в V этапе Кубка. Турнир проводили в городе Чусовой Пермского края.

Власти Томской области поздравили с достижениями успешных результатов спортсменок и их тренеров - Вячеслава Малофеева, Виктора Бельца, Ольгу Сумину, Артема и Анну Валинтеевых.

Напомним, для реконструкции лыжной базы “Янтарь” в Северске Томской области необходимо 500 млн рублей.