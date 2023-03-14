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НовостиОбщество14 марта 2023 5:46

Томские онкологи удалили 84-летней пациентке две опухоли в кишечнике и матке

Врачи приняли решение удалить новообразования одновременно
Алёна Мищенко
Врачи приняли решение удалить новообразования одновременно

Врачи приняли решение удалить новообразования одновременно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Онкологи томского онкодиспансера удалили 84-летней пациентке злокачественные новообразования в кишечнике и матке. Женщина жаловалась на проблемы с пищеварением и анемию, сообщает облздрав.

Пожилая томичка обратилась в поликлинику с жалобами на проблемы с пищеварением и анемию. Врачи направили женщину в томский окнодиспансер после колоноскопии, которая показала у нее злокачественные новообразования в кишечнике.

При проведении углубленного обследования врачи обнаружили еще одно новообразование – подозрение на опухоль в матке.

Как отметил и.о. главного врача областного онкодиспансера Максим Грищенко, изначально томичке давали сложный диагноз – два новообразования, тяжелая сопутствующая патология и пожилой возраст, увеличивающий риски. Врачи приняли решение удалить новообразования одновременно.

«Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей онкологического диспансера - абдоминальные хирурги Владислав Харитонкин и Евгений Дроздов, заведующая гинекологическим направлением Галина Староха», – сказал Максим Грищенко.

Послеоперационный период у женщины прошел без осложнений. Через десять дней она была выписана домой. Сегодня пенсионерка чувствует себя хорошо.