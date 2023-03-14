Томские росгвардецйы задержали находящихся в розыске местных жителей

Оба фигуранта скрывались от правосудия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Томской области задержали двух правонарушителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Одного из граждан бойцы обнаружили городе Колпашево. В местном супермаркете 34-летний мужчина пытался похитить продукты питания. Охранник вовремя заметили злоумышленника и нажали на “тревожную” кнопку. На месте росгвардейцы выяснили, что фигурант уже находится в оперативном розыске за уклонение от административного надзора.

Ещё одного правонарушителя задержали в Ленинском районе Томска. Во время вечернего патрулирования на дорогу вышел гражданин с нарушенной координацией движения. Сотрудники решили проверить его состояние. 51-летний мужчина оказался в федеральном розыске за кражу с причинением значительного ущерба.

Обоих мужчин передали в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Напомним, жителя Томской области отправили на четыре года в колонию строгого режима из-за бутылки спиртного.