Последний раз в Томской области лихорадку Денге регистрировали в 2020 году

Все заболевшие ранее приехали с территории Таиланда и Вьетнама. Фото: Ксения Высотина

Специалисты Роспотребнадзора по Томской области рассказали редакции "КП-Томск" о лихорадке Денге. Как оказалось, данный вирус ранее был в регионе.

Напомним, что в соседнем сибирском Красноярском крае бьют тревогу. Заграничная лихорадка Денге фиксируется в уже у пяти местных жителей. Первые случаи были зарегистрированы еще в феврале 2023 года. Стоит отметить, что все заболевшие вирусом недавно вернулись из Таиланда. Также уточняется, что один из заболевших - это годовалый ребенок.

"Лихорадка Денге - острая зооантропонозная вирусная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя (через укусы комаров), протекающая с лихорадкой, интоксикацией, миалгией и артралгией, экзантемой. Некоторые варианты Денге протекают с геморрагическим синдромом", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также рассказали, что за последнее 10 лет на территории Томской области зарегистрировано 24 завозных случая лихорадки Денге. Уточняется, что впервые вирус был в 2013 году, тогда было зарегистрировано 10 случаев. Позже 2 случая были зарегистрированы в 2016 году, в 2017 – 4 случая, в 2018 - 4, в 2019 – 3 и в 2020 – 1. Все заболевшие ранее приехали с территории Таиланда и Вьетнама.

В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге наблюдается в странах Юго-Восточной Азии (Индия, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка), Западно – Тихоокеанского региона (Вьетнам, Малайзия, Китай, Сингапур, Филиппины) и других.

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