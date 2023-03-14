"Передается через укус насекомого": врач инфекционист рассказал томичам о симптомах лихорадки Денге

После укуса насекомого инкубационный период заболевания длится от 1 до 7 дней. Фото: Globallookpress

В соседнем сибирском Красноярском крае бьют тревогу. Заграничная лихорадка Денге фиксируется в уже у пяти местных жителей. Первые случаи были зарегистрированы еще в феврале 2023 года. Стоит отметить, что все заболевшие вирусом недавно вернулись из Таиланда. Также уточняется, что один из заболевших - это годовалый ребенок.

В связи с этим журналист "КП-Томск" решил узнать у врача инфекциониста «Инвитро- Сибирь» Андрея Позднякова главные симптомы лихорадки Денге, как она проявляется и чего стоит опасаться.

"Лихорадка Денге вызывается флавивирусом — это РНК- содержащий вирус, передается он трансмиссивным путём, т.е. через укус насекомых, конкретно через укусы комаров, обитающих в тропиках. Соответственно, природные очаги — это Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, острова Океании и Австралия, т.е. флавивирусы комарами переносятся именно там", - сказал специалист.

Врач инфекционист также заверил, что вероятность переноса комарами в России крайне низкая из-за климатических условий. Однако про симптомы эксперт все же предупредил.

После укуса насекомого инкубационный период заболевания длится от 1 до 7 дней. Начало острое — возникает лихорадка до фебрильных цифр, выраженные боли в костях, суставах, мышцах, головная боль, интоксикация, иногда появляется сыпь. Данное состояние неприятно с точки зрения протекания симптоматики, но достаточно доброкачественное.

"Часто бывает две волны лихорадки — 2-3 дня длится первый период, затем день-два температура нормализуется, далее повторный подъем температуры еще на пару дней, затем человек выздоравливает. Помимо перечисленного симптомокомплекса характерно снижение лейкоцитов в общем анализе крови. Таким образом протекает первичная встреча с вирусом", - добавил врач.

Поздняков также отметил, если человек иммунизирован, т.е. ранее переболел лихорадкой Денге, чаще это местные жители преимущественно дети, то повторная встреча с вирусом протекает намного тяжелее — это называется антительное усиление иммунного ответа. В таком случае все симптомы возрастают достаточно прогрессивно, температура выше, интоксикация сильнее, достаточно часто поражаются сосуды, клетки крови, почки. Лечится симптоматически, как правило это инфузионная терапия, применяются гормоны.

Также уточняется, что этиотропной терапии нет, а точнее, нет препаратов, которые действовали бы на сам вирус, поэтому применяют сугубо патогенетическое и симптоматическое лечение.

Редакция "КП-Томск" также отправила запрос в региональный Роспотребнадзор с вопросом о том, каков шанс ввоза данного заболевания в Томскую область и фиксировалась ли лихорадка ранее в регионе.

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