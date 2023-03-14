В Томске открыли выставку, посвященную эвакуационным госпиталям Великой Отечественной войны

Выставка позволит жителям Томска восстановить историческую память о важных событиях.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
В томском гигиеническом корпусе СибГМУ запустили выставку, посвящённую деятельности эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники администрации Кировского района с руководителем музейного комплекса СибГМУ, кандидатом медицинских наук Ольгой Запускаловой изучили архивы, карты, публикации, воспоминания очевидцев и обнаружили локации 26-ти военных больниц. Они располагались в 37 зданиях, мемориальные доски ранее установили только на десяти.
Начальник отдела по работе с ТОС Любовь Марухленко рассказала о продолжении работ над проектом. В дальнейшем активисты свяжутся с собственниками объектов для увековечивания территорий.
“Это позволит жителям Томска восстановить историческую память о важных событиях, связанных с лечением более 100 тысяч раненых бойцов”, - объяснила Любовь Марухленко.
Напомним, томская епархия планирует завершить строительство деревянного храма по улице Лазо до конца лета.