В Томске запустили социальную программу для водителей

В программе предоставляют льготы на обучение категорий B, C, D, E. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники общественной организации «Водители России» запустили социальную программу поддержки автовладельцев. В неё входят страховка здоровья и жизни на миллион рублей, онлайн-сервис медицинской и юридической круглосуточной поддержки в пути, оказание помощи на дороге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В программе предоставляют льготы на обучение категорий B, C, D, E в образовательном центре компании. Теорию преподают в учебных залах и онлайн. Вождение и сдачу на права проходят в филиалах центра. По мнению президента общероссийской общественной организации «Водители России» Олега Тороша, скидки привлекут внимание молодёжи из сельской местности к профессии шофёра.

“Ребята готовы работать в транспортной отрасли, испытывающей колоссальный дефицит кадров. У нас более 320 запросов от перевозчиков на водителей, водителей-экспедиторов", — объяснил Олег Торош.

Напомним, на “Марафоне вакансий” томичам предложат рабочие месте в образовательной сфере.