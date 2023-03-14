На “Марафоне вакансий” томичам предложат рабочие месте в образовательной сфере

Претенденты, уже имеющие диплом в сфере образования, но утратившие опыт, смогут бесплатно повысить квалификацию с помощью проекта “Школьный учитель”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 марта с 10:00 до 12:00 в томском кадровом центре “Работа России” по проспекту Фрунзе, 103д на “Марафоне вакансий” 25 образовательных учреждений представят около 170 рабочих мест, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В проекте участвуют детские сады, школы, гимназии, колледжи, техникумы, университеты. Соискателям из других населённых пунктов предоставляют жильё. Во многих организациях кадровый дефицит специалистов в узких областях, лаборантов, методистов, водителей, слесарей, поваров.

Начальник департамента труда и занятости населения по региону Светлана Грузных отметила, что полный список должностей опубликовали на портале “Работа России”.

Кандидаты смогут задать экспертам вопросы и пройти первое собеседование. Учащимся в подробностях объяснят тонкости, условия и характер работы, расскажут о деятельности организаций.

Претенденты, уже имеющие диплом в сфере образования, но утратившие опыт, смогут бесплатно повысить квалификацию с помощью проекта “Школьный учитель”. С подробностями ознакомят специалисты кадрового центра. Кандидатам без резюме предоставят возможность научиться составлять документ о навыках для трудоустройства.

Напомним, средняя зарплата учителей томских школ в 2022 году составила более 42 тысяч рублей.