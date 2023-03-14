Ледовую дорогу у томского Коммунального моста демонтировали на 35%

Завершить ремонт необходимо до 15 декабря 2023 года. Фото: Анна Ковалёва

Томский подрядчик “РСТ-Мост” завершил ремонт четвёртой и пятой опор Коммунального моста. Строители приступили к демонтажу технологической ледовой дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для работ с подводной частью опор специалисты в январе создали зимнюю трассу в русле Томи, протяжённостью в 160 метров и толщиной в 60 сантиметров. Дорогу ликвидировали на 35%. К 20 марта, без задержек, её разберут полностью, объяснил заместитель начальника департамента капитального строительства мэрии Сергей Ишин.

Ранее исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер до 15 марта велел отремонтировать опоры в центре русла реки и убрать ледовую дорогу, так как весной она может встать на пути ледохода. Починку Коммунального моста подрядчик ведёт в рамках национальной программы “Безопасные качественные дороги”. По условиям контракта, завершить работу необходимо до 15 декабря 2023 года.

Напомним, интервал для въезда на томский Коммунальный мост со стороны Чёрной Речки увеличат до 70 секунд.