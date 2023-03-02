Интервал для въезда на томский Коммунальный мост со стороны Чёрной Речки увеличат до 70 секунд

Пока со стороны Чёрной Речки наиболее длинный разрешающий сигнал - 60 секунд в час пик. Фото: Анна Ковалёва

В Томске увеличат интервал для въезда на Коммунальный мост со стороны деревни Чёрная Речка. В выходные вместо 50 и 60 секунд зелёный светофор для водителей загорится на 70.

Пока в каждом цикле регулировщика 80 секунд разрешающего света отдают транспортному потоку от села Тимирязевского. Со стороны Чёрной Речки в будни с 6:00 до 10:00 автовладельцам включают зелёный сигнал на 60 секунд и с 17:30 до 21:00, в другое время - 50 секунд.

“В ближайшие дни внесём корректировки в режим. В выходные однозначно будет 80 секунд со стороны Тимирязевского, 70 - от Черной Речки", – сообщил исполняющий обязанности главы центра организации дорожного движения Эдуард Галоян 1 марта на заседании штаба по ремонту Коммунального моста.

Напомним, в Томске ремонтируют подъезды к Коммунальному мосту.