За кражи в маршрутках жителя Томска отправили за решетку на пять лет

Томича задержали с поличным, но он продолжал отрицать свою вину. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жителя Томска осудили к лишению свободы за кражи в маршрутных автобусах. Приговор, по информации областной прокуратуры, вступил в законную силу.

Приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего томича вынесли в Советском районном суде Томска. Его признали виновным в кражах, которые он совершил в марте и апреле 2022 года. Как стало известно, мужчина во время поездки тайно вытаскивал из карманов и сумок пассажиров маршруток мобильники и деньги. От его деяний пострадали три человека, общий ущерб составил более 60 тысяч рублей (два мобильника и кошелек с наличкой).

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но он решил оспорить это решение - подал апелляцию, в которой указал на свою непричастность к совершению преступлений и просил его оправдать.

Но прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Томской области, проанализировав собранные по делу доказательства, опроверг доводы апеллянта и убедил судебную коллегию Томского областного суда в законности состоявшегося приговора. Так, он отметил, что мужчину задержали спустя короткое время после третьей кражи - при себе у него был украденный кошелек с деньгами.

Апелляционная жалоба оставили без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.