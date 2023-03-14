Несколько домов Кировского района Томска 27 марта останутся без холодной воды

Томичей просят заранее сделать необходимые запасы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В части домов Кировского района Томска 27 марта с 9:00 до 22:00 отключат холодное водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях, сообщили в пресс-службе “Томскводоканала”.

Изменения в подаче коммунальных услуг планируют по адресам:

- улица Елизаровых 38, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1;

-проспект Кирова, 62;

-переулок Нахимова 2, 4, 5, 6, 10, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1.

Компания приносит извинения за неудобства и просит заранее сделать необходимые запасы.

Напомним, жители Томска массово жалуются губернатору на плохую уборку улиц в городе.