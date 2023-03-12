Средняя зарплата учителей томских школ в 2022 году составила более 42 тысяч рублей

Зарплата томских учителей составила более 42 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Учителя школ Томской области в среднем в 2022 году получали зарплату 42,2 тысячи рублей. Почти 6 тысяч педагогов в регионе получают доплату в размере 5-10 тысяч рублей за классное руководство, сообщает РИА Томск со ссылкой на и.о. начальника облдепартамента общего образования Ирина Штауб.

По данным администрации Томской области, в регионе работает более 1 7 тысяч педагогов, из них 10 170 – учителя школ, а 6 976 – воспитатели в детских садах.

По словам Штауб, в 2022 году средняя зарплата педагогов в школах составила 42,2 тысячи рублей. Это выше, чем в 2021 году года на 6,8%. В эту сумму не входит доплата за классное руководство из федерального бюджета. Эту надбавку в регионе получают 5 963 томских учителей.

Средняя зарплата воспитателей в детских садах составила 38,9 тысячи рублей, в учреждениях дополнительного образования - 42,1 тысячи рублей.

Напомним, средняя заработная плата за 2022 год в Томской области равнялась 56 тысячам рублей, по сравнению с 2021 годом, увеличение составило около 10% . По данным Росстата, средний доход по стране - 88 468 рублей.