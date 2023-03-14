В Томске во время паводка может затопить 28 участков

В Томске рискуют быть затопленными 28 участков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 28 участков может подтопить во время паводка в Томске. Как сообщили в городской администрации, часть из них попала в зону риска из-за снежной зимы.

«На территории Томска определено 28 опасных участков, 13 подвержены риску затопления от разлива реки Томь и малых рек, по 15 существует угроза подтопления талыми водами. Общая площадь участков превышает 16 квадратных километров», – рассказали изданию «АиФ Томск» в мэрии.

Власти города и экстренные службы уже готовятся к весеннему подъему воды. Сейчас с опасных участков вывозят снег.

Также в планах проводить инженерно-технические мероприятия по подготовке к паводку. Специалисты проверят готовность гидротехнических сооружений города к пропуску талых вод без аварий.

В мэрии уточнили, что будут корректироваться и паспорта опасных участков с информацией о зонах затопления, привлекаемым силам и средствам при затоплении.

Кроме того, специалисты сделают списки проживающих на опасной территории, маршруты эвакуации и места пунктов сборов, а также тех, кто из представителей мэрии, районных администраций, полиции закреплен за опасным участком.