Ольга Фадеева: продажи ипотеки поддерживает интерес покупателей к вторичному рынку

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Клиенты ВТБ в Томской области в феврале оформили жилищные кредиты на сумму свыше 360 млн рублей, что в 2 раза превышает результат января, сообщила пресс-служба кредитной организации. Средний чек ипотечной сделки составил порядка 3,8 млн рублей.

Всего по России за второй зимний месяц заемщики банка получили около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей. Основным спросом пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, получивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Несмотря на начало года, мы не отмечаем характерного для этого периода «затишья» на рынке недвижимости. Пользуясь возможными дисконтами, томичи продолжают активно реализовывать накопившийся спрос и решать «квартирный вопрос», используя ипотеку как надежный инструмент для улучшения жилищных условий. Одним из драйверов здесь выступает льготная ипотека, в том числе в партнерстве с застройщиками. Также продажи жилищных кредитов поддерживает интерес покупателей к вторичному рынку – доля кредитов на готовое жилье на текущий момент составляет 80% в наших выдачах», – рассказала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

По оценке экспертов, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.