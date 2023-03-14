Погрузка нефти на железной дороге Томской области увеличилась почти на 10% с начала 2023 года

В феврале комплекс работ увеличился на 1,1%. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года погрузка нефти и нефтегрузов в Томской области в сети Российских железных дорог выросла на 9,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составила 75,7 тысячи тонн. Об этом рассказал в пресс-службе областной администрации.

В феврале комплекс работ увеличился на 1,1% относительно последнего зимнего месяца 2022-го и зафиксировался на отметке 34 тысячи тонн.

Основной объём производства загрузили на железнодорожных станциях Богашево и Копылово. Процесс позволил расширить рынок сбыта товаров. Вещество и производные продукты отправляют отечественным потребителям, а через западные и дальневосточные порты на экспорт.

Напомним, в Томске в 2023 году начнут строительство Центра малотоннажной химии.