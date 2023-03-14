В Томске в 2023 году начнут строительство Центра малотоннажной химии

На территории планируют производить соединения для различных промышленных сфер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в промышленном парке “Томск” примутся за строительство корпусов Центра малотоннажной химии, рассказал на совещании в администрации региона директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ) Алексей Князев 13 марта. На территории планируют производить соединения для различных промышленных сфер. Завершение работы над застройкой наметили на 2025 год.

Алексей Князев представил программу комплекса на ближайшие пять лет: необходимо в три раза увеличить кадры с 400 выпускников до 1500. После составления проекта Центр получит разрешение на строительство первых пяти зданий. Его площадь составит пять гектаров. Создание важно для развития химической отрасли в стране и регионе.

Нужно настроить инфраструктуру, так как специалистам приходится отказываться от некоторых заказов. Проектно-изыскательные работы закончат в 2023-м, введение центра в эксплуатацию назначили на 2025 год.

Напомним, научно-технологические проекты ТГУ и СибГМУ поддержал губернатор Томской области Мазур.