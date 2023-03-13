Губернатор Томской области высоко оценил потенциал студентов-архитекторов

В ближайшее время специалисты начнут принимать активное участие в улучшении облика Томской области. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Владимир Мазур 10 марта в Томским государственном архитектурно-строительном университете познакомился с программами выпускников и студентов в дизайне, архитектуре, 3D-проектировании, строительстве и развитии городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов показал лабораторию цифрового моделирования для обучения будущих архитекторов. Именно в томском вузе, в одном из первых в стране, выпускники используют в дипломных работах 3D-моделирование. Студенческие работы занимают первые места на различных конкурсах. Их применение на практике необходимо для развития удобства области - территорий, городской среды, восстановления объектов, деревянного зодчества.

По словам Владимира Мазура, в ближайшее время специалисты начнут принимать активное участие в улучшении облика Томской области. Студенты выдвигают новые предложения с привязкой к историческому облику, но современным подходом в фасадным и конструктивным решениям.

Напомним, финансирование Дома учёных в томском Академгородке сохранят до 2025 года.