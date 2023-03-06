«Зона ответственности УК»: ТДСК прокомментировали коллапс с протечной крышей на переулке Целлином

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Буквально вчера, 5 марта, в соцсетях появилась информация о том, как жительница дома на переулке Целинной, 29 пожаловалась на качество своей новой квартиры. Женщина рассказала, что несколько недель назад ее затопило, в последствии чего от стен отошли обои и потрескалась плитка.

Напомним, что данный дом был построен для переселенцев из аварийного жилья. Он был отстроен компанией ТДСК и был передан заказчику ОКГУ «Облстройзаказчик». Все это было сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

После публикации данной информации на претензию женщины ответила администрация города. В мэрии заявили, что дом находится на пятилетней гарантии.

«Все, что сделано застройщиком и пришедшее сейчас в негодность, будет заменено строительной компанией. По каждой проблеме районная администрация готовит письма и держит на контроле ситуацию до ее решения», - сказали в мэрии.

Помимо этого, в городской администрации добавили, что уже дважды были отремонтированы насосы КНС, несмотря на то, что канализация была засорена бытовым мусором, не предназначенные для спуска в трубы. Также застройщик по гарантии заменил ручки на подъездных дверях. Если жители считают, что их жилье нуждается в гарантийном ремонте, то им нужно обратиться в районную администрацию - специалисты оценят проблему и свяжутся с застройщиком.

Журналист «КП-Томск» также обратился за комментарием к самому застройщику. В компании ТДСК рассказали, что изначально дом на пер. Целинном, 29 был передан заказчику ОКГУ «Облстройзаказчик» в надлежащем качестве. Позже домостроительная компания отметила, что подразделения ТДСК не занимаются эксплуатацией указанного дома.

«Случаи, наступившие в результате нарушений правил эксплуатации здания, находятся в зоне ответственности собственника и выбранной им управляющей компании. По имеющимся данным причиной затопления жилых помещений в феврале 2023 года стали нарушения при обслуживании ливневой канализации», - рассказал представитель.

В завершении в ТДСК заявили, что для ликвидации выявленным проблем жильцам следует обращаться в УК или районную администрацию.