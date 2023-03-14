В школах Томска организуют 59 пунктов временного размещения на случай паводка

В Томске развернут 59 пунктов временного размещения на базе общеобразовательных школ для горожан, чьи дома рискуют быть затоплены во время паводка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В этом году на базе общеобразовательных школ определено 59 пунктов временного размещения, которые способны вместить более 8 тысяч человек», – говорится на сайте мэрии.

В первую очередь власти развернут 27 пунктов, которые вместят более 3 тысяч человек.

Добавляется, что городские власти и экстренные службы проверяют готовность сил и средств для оперативного реагирования на ситуацию. Специалисты проверяют гидротехнические сооружения города к пропуску талых вод без аварий.

Напомним, сейчас на территории Томска определено 28 опасных участков, 13 из них рискуют быть затоплены разливом реки. Еще 15 участков могут быть подтоплены талыми водами.