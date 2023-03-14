Жителей Томской области на 99,7% обеспечили доступной мобильной связью

В 2023-м финансирование в сумме 12 млн рублей отправят на оптимизацию качества мобильной связи и беспроводного интернета в три села. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Население Томской области на 99,7% обеспечили услугами подвижной радиотелефонной связи. Преимущественно сервис отсутствует в отдалённых или малочисленных (менее 100 человек) населёных пунктах - в Напасе, Молодёжном, Усть-Тыме Каргасокского района и части других, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С 2017 года в области действует программа по обеспечению сотовой связью жилых территорий. За это время звонки с мобильного телефона и беспроводной интернет стали доступными для 15,2 тысячи человек в 55 малых сёлах. Из областного бюджета на исполнение проекта выделили более 71 млн рублей.

В 2022 году качество общения улучшилось в Верхнем Сеченово (Томский район), Первопашенске (Асиновский район) и Малиновке (Кривошеинский район).

В 2023-м финансирование в сумме 12 млн рублей отправят на оптимизацию качества мобильной связи и беспроводного интернета в три села: Новый Васюган (Каргасокский район), Хмелевка (Кожевниковский район) и Нельмач (Парабельский район).

Напомним, количество самозанятых выросло в Томской области до 41 тысячи человек.