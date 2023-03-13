Количество самозанятых выросло в Томской области до 41 тысячи человек

Самозанятых в Томской области стало больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас на территории Томской области более 40 тысяч человек зарегистрированы как самозанятые. В 2022 году количество самозанятых увеличилось почти вдвое, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Количество самозанятых в регионе выросло за прошлый год с 21,6 тыс. до 38,5 тыс. человек. С начала 2023 года число самозанятых достигло 41,3 тыс», – говорится в сообщении.

Стать самозанятым томичи могут в мобильном приложении «Мой налог, а также через приложения банков и электронных площадок.

Уточняется, что для самозанятых действуют меры поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Узнать о них можно на сайте Корпорации МСП.

Напомним, в Томской области самозанятым разрешили получить пособие на третьего ребенка в 14 817 рублей.