Глава Томской области потребовал вывести на уборку дорог больше техники и людей

Фото: пресс-служба администрации Томской области.

13 марта на аппаратном совещании губернатор Томской области Владимир Мазур поручил дорожному департаменту и главам муниципалитетов усилить работу по уборке дорог и пешеходных зон от снега и наледи, а также противогололедную обработку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что только за прошлую неделю получил в социальных сетях около 200 жалоб от жителей на обледеневшие дороги и тротуары. Но при этом «температурные качели» – не повод, чтобы ничего не делать.

- Погодные условия в марте всем известны: днем тает, а ночью подмораживает. Но такая ситуация каждый год, и коммунальные службы должны быть к ней готовы, наращивать уборку улиц, задействовать больше людей и техники, а не сетовать на погоду, - подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор поручил отраслевому департаменту и главам муниципалитетов держать на личном контроле ситуацию с уборкой снега и противогололедной обработкой, а своему заместителю по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю - контролировать работу на региональных автодорогах во избежание ДТП.

- У каждого в телефоне прогноз погоды, расписанный по часам. Если видите ночное похолодание, переводите подрядные организации на работу в соответствующее время. Тротуары не должны быть катками, а дороги - зеркалами. Мы все отвечаем за безопасность пешеходов и автомобилистов, - подчеркнул губернатор.

Позднее Владимир Мазур написал в телеграм-канале, что читает все сообщения и жалобы своих подписчиков. Он ответил, что коммунальные службы к погодным условиям готовы - работу свою выполняют, но ее нужно усилить: вывести на улицы больше людей и техники.

- Ждать, что снег и лед скоро сами растают, никто не должен, - отметил глава региона. – Нужно своевременно убирать с тротуаров не только снег со льдом, но и посыпать их песко-соляной смесью - я ставил такие задачи перед главами.

Уточним, ежедневно на уборке льда и снега в Томске задействовано около 130 машин, за минувшие выходные из города вывезли свыше 4,5 тонн снега, использовали 138 тонн песко-соляной смеси. Кроме того, очистили от снега дороги и тротуары в Стрежевом, а в Колпашевском районе очистили от снежных навесов и глыб крыши многоквартирных домов.

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