Жительница Томска травмировалась на проспекте Ленина

Вместо тротуаров - каток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Томска по имени Анна пожаловалась на гололед в центре города. Как сообщает «АиФ-Томск», девушка травмировалась, поскользнувшись на тротуаре.

Анна рассказала, что в минувшие выходные пошла гулять вместе с мужем, но вместо позитивных эмоций получила боль почти во всем теле.

- Я всегда покупаю нескользкую обувь, но даже она нас с мужем не спасла, - рассказала томичка. - Тротуар на проспекте Ленина был похож на каток, почти все поскальзывались, а некоторые даже падали. Мы прошли от Ново-Соборной площади до переулка 1905 года, но нигде не увидели песко-соляной смеси.

Супруг молодой женщины тоже поскальзывался, но сумел удержаться на ногах. А вот Анне не повезло - несмотря на поддержку мужа, она упала и серьезно ушибла спину.

- Также сильная боль ощущается в бедре и руке, видимо, потянула мышцы, - пожаловалась томичка.

Уточним, в понедельник, 13 марта, глава региона Владимир Мазур заявил на аппаратном совещании, что «тротуары не должны быть катками, а дороги - зеркалами». Он настоятельно рекомендовал вовремя выполнять необходимые дорожные работы с учетом ночных похолоданий.