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НовостиОбщество13 марта 2023 10:53

Томский предприниматель не вернул налог в 120 тысяч рублей и остался без зарплаты

Мужчина завершил ведение бизнеса, не рассчитавшись с долгами
Дарья Черникова
Мужчина ликвидировал бизнес, но не вернул долги.

Мужчина ликвидировал бизнес, но не вернул долги.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Томский бизнесмен задолжал в бюджет России около 120 тысяч рублей по исполнительным производствам. Мужчина ликвидировал индивидуальное предприятие, но не вернул обязательные налоги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Судебные приставы занялись проблемой. Специалисты не обнаружили имущество, деньги на счетах у экс-коммерсанта и зарегистрированный на него транспорт. Единственная квартира не подлежала аресту.

Постоянные банковские запросы дали результат - у должника выявили периодические поступления на новые карты. Именно с них пристав списала необходимую сумму.

Напомним, предприниматель бросил подлежащий сносу в Томске киоск и сбежал в Кемерово.