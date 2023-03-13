Томский предприниматель не вернул налог в 120 тысяч рублей и остался без зарплаты

Мужчина ликвидировал бизнес, но не вернул долги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Томский бизнесмен задолжал в бюджет России около 120 тысяч рублей по исполнительным производствам. Мужчина ликвидировал индивидуальное предприятие, но не вернул обязательные налоги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Судебные приставы занялись проблемой. Специалисты не обнаружили имущество, деньги на счетах у экс-коммерсанта и зарегистрированный на него транспорт. Единственная квартира не подлежала аресту.

Постоянные банковские запросы дали результат - у должника выявили периодические поступления на новые карты. Именно с них пристав списала необходимую сумму.

Напомним, предприниматель бросил подлежащий сносу в Томске киоск и сбежал в Кемерово.