Предприниматель бросил подлежащий сносу в Томске киоск и сбежал в Кемерово

Судебные приставы установили местонахождение должника и предупредили того об административной ответственности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматель бросил в Томске подлежащий сносу киоск и сбежал в Кемерово. Ранее в суде собственника обязали демонтировать недействующий объект на проспекте Мира. В случае отказа от обязательств, право на снос передаётся администрации Ленинского района. Должника обязали лично ознакомиться с документами, однако приставы не обнаружили мужчину по адресу проживания. Фигуранта объявили в розыск, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

В результате межведомственного взаимодействия с другими структурами, хозяина киоска удалось отыскать в Кемерово. Правоохранители установили, что мужчина - гражданин одной из стран СНГ и имеет судимости.

Кузбасские судебные приставы установили местонахождение должника, предупредили того об административной ответственности и вручили постановление о возбуждении исполнительного производства. Фигуранту направили необходимый пакет документов для реализации судебного решения.

Напомним, приставы Томской области завершили 537 тысяч исполнительных производств за 2022 год.