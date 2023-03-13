В Томске заменят плиткой поврежденные вандалами батуты

Батуты установили в 2020 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сломанные вандалами батуты по улице Усова в Томске решили ликвидировать и заменить плиткой. Участники Общероссийского народного фронта обследовали объекты и решили, что эксплуатировать их небезопасно.

Во время городской комиссии по реализации нацпроекта “Формирование комфортной городской среды” обсудили вопрос и приняли решение убрать спортивные снаряды. Вместо них территорию заменят плиткой, объяснил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

Участок благоустроили в 2020 году. Но из-за частого вандализма пространство сложно восстановить. Удалось сохранить лишь часть элементов.

Напомним, владелец бесплатного катка на Белом озере потребовал от томичей деньги.