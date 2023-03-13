Владелец бесплатного катка на Белом озере потребовал от томичей деньги

Фото: 2ГИС

Жительница Томска Дарья связалась с журналистом "КП-Томск" и рассказала о неприятном инциденте, который произошел в пятницу, 10 марта. Женщина с семьей решила покататься на катке, который продолжает работать на Белом озере. Однако отдохнуть и покататься без приключений не удалось.

"Вечером пошли с детьми на Каток белое озеро со своими коньками. "Начальник" этого катка, так его назвала девушка за стойкой проката, выскочил, начал кричать и выгонять нас требуя 50 рублей", - рассказывает Дарья.

Все бы ничего, но каток, который расположился на Белом озере, бесплатный. Томичи, кто хочет покататься на своих коньках и не сдавать в камеру хранения обувь, могут не платить за посещение катка. Так и поступила семья Дарьи.

Помимо того, что с томичей потребовали деньги, женщина также добавила, что каток закрылся на полчаса раньше, что испортило настроение детям.

"Очень грубый мужчина, испортил настроение, напугал детей и закрыл каток на 30 минут раньше", - добавила Дарья.

После такого инцидента, томичка написала обращение к губернатору области Владимиру Мазуру. Однако вместо главы региона, ей ответила администрация Томска.

"Администрацией Октябрьского района Города Томска проведена беседа с индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги проката коньков на катке Белого озера, о недопустимости нетактичного поведения с посетителями", - сказали в мэрии.

В администрации также уточнили, что стоимость услуг гардероба составляет - 50 рублей, нахождение на льду со своими коньками – бесплатно.