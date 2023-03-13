Новосибирская компания планирует продать томской мэрии надземные переходе на Пушкина и Мира

Переходы приобрели на сумму от 301 до 354 тысяч рублей. Фото: Тимур ХАНОВ.

Новосибирская компания “София”, выкупившая надземные переходы в Томске по улице Пушкина и проспекту Мира у “Сибмоста”, обсуждает дальнейшее развитие территорий.

Представители фирмы в адрес томской администрации готовят предложение об отчуждении объектов в муниципальную собственность, объяснили в пресс-службе.

В 2020 году “Сибмост” по решению Арбитражного суда Новосибирской области признали банкротом. Имущество реализовали на торгах. Аукцион организовали в октябре 2022 года. Переходы приобрели на сумму от 301 до 354 тысяч рублей.

Напомним, томская область определила подрядчика для проектирования ремонта в здании-памятнике “Театр-синематограф “Новый”.