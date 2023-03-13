Томская область определила подрядчика для проектирования ремонта в здании-памятнике “Театр-синематограф “Новый”

Подрядчиком назначили лицензированную организацию “Электромонтаж”.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Центр по охране памятников Томской области заключил договор на разработку проектно-сметной документации для капремонта памятника культурного наследия регионального значения “Театр-синематограф “Новый” на переулке Нахановича, 4. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.
По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, из бюджета региона выделили более 7 млн рублей. По программе запланировали реконструкцию фасада, обновление внутренней отделки, починку отопления, кондиционирования и другие важные работы.
Подрядчиком назначили лицензированную организацию “Электромонтаж”.
“В ходе разработки проектно-сметной документации специалисты обязаны получить акт государственной историко-культурной экспертизы и согласование органа охраны объектов культурного наследия. Также необходимо пройти государственную экспертизу достоверности сметной стоимости работ", — отметила Елена Перетягина.
Напомним, железнодорожники перечислили почти 30 млн рублей в бюджет Томской области с начала 2023 года.