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НовостиОбщество13 марта 2023 9:21

Железнодорожники перечислили почти 30 млн рублей в бюджет Томской области с начала 2023 года

Более 130 компаний пользуются услугами РЖД
Дарья Черникова
Специалисты обслуживают более 90 путей для грузовых вагонов.

Специалисты обслуживают более 90 путей для грузовых вагонов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года сотрудники “Российской железной дороги” перечислили 29,5 млн рублей налоговых платежей в местный и региональный бюджеты Томской области, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Западно-Сибирская железная дорога обеспечивает транспортную доступность для природных и дальних проездов и пролегает по четырём муниципальным районам. Специалисты обслуживают более 90 путей для грузовых вагонов. Более 130 предприятий области пользуются услугами перевозчика.

Магистраль переводит налоговые отчисления в установленные сроки и по закону.

Напомним, каждый томич должен банкам в среднем 345 тысяч рублей.