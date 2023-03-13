Томские самбисты на всероссийских соревнованиях завоевали десять медалей

В первенстве принимали участие более 400 спортсменов из 17 регионов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти томича, участника Великой Отечественной войны, Героя СССР Геннадия Ворошилова, завершились в Томске. В первенстве принимали участие более 400 спортсменов из 17 регионов. Самбисты из Томской области завоевали 10 наград разного достоинства, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Среди девушек в весовой категории до 55 кг, золотую медаль выиграла Дарья Дергалева, серебро получила Полина Селезнёва (свыше 65 кг), бронзу - Ирина Абалаков (до 43 кг).

В юношеском первенстве в весовой категории до 54 кг первое место занял Александр Врачевский, его представили к награде “За волю к победе”. Вторыми стали Александр Супрун (до 46 кг) и Николай Карпенко (свыше 71 кг). Бронзовые медали получили Владимир Кононенко (до 42 кг), Александр Коньков (до 65 кг), Кирилл Скалей (до 71 кг) и Захар Костромских (свыше 71 кг).

Тренеры спортсменов - Наталья Вахмистрова, Денис Вышегородцев, Алексей Фокин, Дмитрий Богданов, Тимур Ким, Максим Соколов, Анатолий Попов и Андрей Васильев.

Победители каждой весовой категории отправятся на первенство России по самбо в город Кстово Нижегородской области.

Напомним, спортсменка из Томска взяла золото в первенстве России по фристайлу в индивидуальном могуле.