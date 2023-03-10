Спортсменка из Томска взяла золото в первенстве России по фристайлу в индивидуальном могуле

Фото: администрация Томской области

Томская спортсменка Юлия Семенюк одержала победу в первенстве России по фристайлу в индивидуальном могуле, сообщила администрация региона.

В Пермском крае завершилось первенство России по фристайлу среди юниоров и юниорок. За победу боролись спортсмены из разных регионов страны.

«Представительнице Томской области удалось подняться на высшую ступень пьедестала: Юлия Семенюк одержала победу в индивидуальном могуле. В суперфинал попали шесть лучших спортсменок, но томичка обошла соперниц и взяла золото с итоговым результатом 70,47 баллов», – говорится в сообщении.

Девушку тренируют Артем и Анна Валинтеевы.

Напомним, ранее IV этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «парный могул» Юлия Семенюк завоевала бронзу.