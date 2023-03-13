Томский социальный проект онлайн-поиска животных работает в 150 городах России

Лишь 4% желающих увозят одиноких питомцев из приютов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Онлайн-портал MuzzleBook для поиска животных из зоозащитных организаций и приютов, разработанный томскими программистами, уже захватил 150 городов и восемь регионов России. В единой базе числятся более девяти тысяч питомцев из 150 учреждений. Любой желающий принять в семью четвероногого, может найти его на сайте и забрать домой бесплатно, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проект создал в 2020 году IT-специалист Всеволод Рачис вместе с командой на хакатоне Digital Regions. Год спустя в тестовом формате сервис запустили, в полном объёме он работает до сих пор. Пользователи уже создали около 800 заявок на питомцев.

Сервис расширяет географию. Разработчики подыскивают партнёра для продвижения и выхода на зарубежный уровень в Беларусь и Казахстан.

По словам Всеволода Рачиса, около половины людей готовы забрать животных из приюта, на деле новый дом находят гораздо меньше пушистиков. Лишь 4% желающих увозят одиноких питомцев. Главной причиной становится недостаток информации о характере и состоянии зверей.

На портале в развёрнутом виде предоставляют сведения о животных, приютах, публикуют контакты зоозащитных организаций в регионе.

Напомним, томский волонтер организовала на собственной территории передержку для животных.