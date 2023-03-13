Северску выделили 100 млн рублей для ремонта трассы “Томск - Самусь”

Для реализации первого этапа в Северске заключили контракт с подрядной организацией. Фото: Иван Макеев

Для ускорения ремонта трассы “Томск - Самусь” из областного бюджета губернатор Владимир Мазур выделил Северску 100 млн рублей. В границах городского округа рабочие починят первые пять километров асфальтобетонного покрытия.

Для реализации этапа в Северске заключили контракт с подрядной организацией, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В 2023 году около десяти километров территории от знака “ЗАТО Северск” до поворота на село Петропавловка приведут в нормативное состояние. В течение следующих нескольких лет дорожники отремонтируют трассу в полном объёме.

Напомним, Ратнер раскритиковал сроки ремонта Коммунального моста в Томске.