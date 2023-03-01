«Темпы работ выходят за границы»: Ратнер раскритиковал сроки ремонта Коммунального моста в Томске

И.о. мэра Томска Ратнер поручил коммунальщикам сократить сроки ремонта главного городского моста Фото: Анна Ковалёва

Ни томичей, ни представителей администрации не устраивают темпы восстановления Коммунального моста. Об этом заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на сегодняшнем заседании штаба по капитальному ремонту.

«Темпы работ выходят за границы разумного срока ожидания. Где мы можем ускоряться, надо ускориться. По самому мосту главная моя претензия - работа на опережение. У нас климат резко континентальный, поэтому надо иметь заранее необходимые материалы, которые могут вдруг понадобиться», - сказал Ратнер.

Фото: Анна Ковалёва

Представители подрячика заверили градоначальника, что необходимые материалы есть в наличии, а сроки ремонта четко соблюдаются. Однако Ратнер потребовал сдвинуть запланированную дату открытия двустороннего движения по мосту на месяц: с октября на сентябрь 2023 года.

Михаил Аркадьевич рассказал журналисту «КП-Томск» о том, как восприняли эксперты его поручение сократить сроки работ. «Они сегодня воодушевлены и будут готовить предложения, чтобы его выполнить. Есть, на мой взгляд, резервы для того, чтобы эту задачу реализовать», - отметил и.о. мэра.

Фото: Анна Ковалёва

Сейчас функционирование Коммунального моста идет в ручном режиме: из-за изменчивой погоды коммунальщикам приходится регулярно проводить мелкий ремонт вновь возникающих повреждений.

«Мы ежедневно все проверяем и в случае провалов досыпаем материал, чтобы движение транспорта по мосту шло бесперебойно», - сказал на заседании штаба заместитель начальника департамента капитального строительства Сергей Ишин.

Фото: Анна Ковалёва

По словам Михаила Ратнера, постоянные покрытия на подъездных путях оборудуют только к лету.

«Это будет момент открытия работы асфальтобетонных заводов, когда будут погодные условия соответствующие. И плюс надо смотреть полотно, как смесь будет работать асфальтобетонная уже основательно. Хочется надеяться, что это будет раньше, но, думаю, объективности ради, это май. А до мая- работать будут вот в таком ручном режиме», - уточнил Ратнер.

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