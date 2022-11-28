В Томской области самозанятым разрешили получить пособие на третьего ребенка в 14 817 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области обновили и уточнили правила назначения пособия на третьего ребенка. С ноября 2022 года выплату, составляющую 14 817 рублей, могут оформить и семьи, где не ухаживающий за ребенком родитель является самозанятым, рассказала начальник облдепартамента соцзащиты населения Марина Киняйкина.

Напомним, на данную выплату по Закону Томской области могут претендовать неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также малоимущие семьи, в которых один из родителей ухаживает за ребенком, а второй работает, находится на военной службе или проходит очный курс обучения.

«В ноябре правила назначения выплаты дополнены. Теперь пособие могут оформить и семьи, в которых второй родитель получает доход как самозанятый», — сообщила Марина Киняйкина, уточнив, что в число уважительных причин отсутствия трудового дохода включен оплачиваемый уход за престарелым или инвалидом.

По данным Департамента соцзащиты, в Томской области выплату на третьего и последующих детей ежемесячно получают 5 468 многодетных семей, общая сумма выплат на ноябрь 2022 года составила 628 млн рублей.

Читайте также: Ряд школ Томска поддержали планы Минпросвещения о введении школьной формы

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.