Проект томской многопрофильной детской клиники получит заключение экспертизы в марте-апреле

Разработки проекта клиники проверяет государственная экспертиза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Северном медицинском городке в Томске планируют открыть многопрофильную детскую клиническую больницу на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену.

Как следует из презентации замглавы областного департамента здравоохранения Андрея Наумова на сайте Законодательной думы региона, в 2020-м из бюджета региона выделили 63 млн рублей на разработку проектной документации. В сентябре того же года заключили контракт на работы с “Институтом по проектированию производств органического синтеза”.

Разработки проверяет государственная экспертиза. Положительное заключение техническая часть документации получит в марте, сметная - в апреле 2023-го.

Напомним, в десяти больницах Томской области установили бесперебойные кислородные станции.