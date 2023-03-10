В десяти больницах Томской области установили бесперебойные кислородные станции

С приходом новых технологий можно не тратить деньги на закупку кислорода в баллонах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В десяти районных медицинских учреждениях Томской области установили бесперебойные кислородные станции. На приобретение из областного бюджета выделили 59,9 млн рублей. Оборудование привезли в Александровскую, Бакчарскую, Зырянскую, Кожевниковскую, Каргасокскую, Первомайскую, Парабельскую, Тегульдетскую, Шегарскую и Чаинскую больницы, сообщили в официальном телеграм-канале департамента здравоохранения региона “Область здоровья”.

Благодаря модернизированным технологиям в структуре могут отказаться от приобретения кислорода в баллонах. Станции бесперебойно производят кислород из окружающей среды и поставляют его в палаты.

Две автономные линии концентратора занимаются этим по очереди. Нагрузка распределяется равномерно. Если один из аппаратов неожиданно выйдет строя, другой обеспечит больницу кислородом. Производительность - до тысячи литров в минуту.

Как отметил начальник областного департамента здравоохранения Роберт Фидаров, механизмы усилят реанимационную службу в муниципалитетах. Кислород подают во все отделения больниц. В 2023 году собственными кислородными станциями оснастят Кривошеинскую и Молчановскую больницы.

Напомним, томский врач-кардиолог рассказал о способах предотвращения и диагностики аритмии.