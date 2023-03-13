Гараж, два автомобиля и веранда сгорели в селе Беляй Томской области 13 марта

В ликвидации задействовали девять человек и две единицы техники. Фото: Анна Ковалёва

В селе Беляй Первомайского района Томской области ночью 13 марта произошёл пожар. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 02:57. Огонь захватил одноэтажный двухквартирный брусовой жилой дом и дворовую территорию, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На момент прибытия специалистов горела дощатая веранда, вплотную пристроенная к зданию. Пылал гараж с автомобилем. В результате пожара обгорела наружная стена дома, площадью 15 квадратных метров, стены по всему периметру, деревянная обрешётка крыши веранды, пострадал гараж, машина Nissan Primera и грузопассажирская “ГАЗель” во дворе.

Возгорание ликвидировали в 04:25, общая площадь пожара составила 71 квадратный метр. В тушении задействовали девять спасателей и две единицы техники. Специалисты устанавливают причины.

Напомним, мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре в гаражном боксе в Стрежевом.