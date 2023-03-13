Мужчина получил ожоги лица и рук при пожаре в гаражном боксе в Стрежевом

Мужчина пострадал при пожаре в Стрежевом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожилой мужчина получил ожоги лица и кистей рук при пожаре в гаражном боксе в Стрежевом. Пенсионера доставили в больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть 11 марта в 15:03. Пожар произошел в гаражном боксе. Внутри него находился автомобиль ВАЗ 2131.

По информации МЧС, при пожаре пострадал 72-летний мужчина. Он получил термические ожоги 1 и 2 степени лица и обеих кистей рук. Пенсионера доставили в Стрежевскую городскую больницу.

В результате пожара обгорели стены и потолок внутри гаражного бокса. Сгорела вещная обстановка. Также выгорел салон автомобиля, моторный отсек, обгорело лакокрасочное покрытие. Общая площадь возгорания составила 24 кв.м.

Пожар удалось потушить в 15:30. Причина пожара устанавливается.