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НовостиОбщество13 марта 2023 4:25

Первую очередь строящегося кладбища в Северске введут в эксплуатацию в 2024 году

К 2025-му откроют территорию для погребения
Дарья Черникова
Срок эксплуатации нового кладбища рассчитывают на 20 лет.

Срок эксплуатации нового кладбища рассчитывают на 20 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу 2024 года в Северске планируют ввести в эксплуатацию первую очередь строящегося кладбища. Административное здание возводят в 2023-м. Рабочие провели водо- и электроснабжение, водоотведение. В 2025 году на новом погосте начнут хоронит усопших, объяснил мэр Северска Николай Диденко РИА Томск.

Общая площадь составит 26,34 гектара на 29,5 тысячи мест. Работы оценили в 570 млн рублей. Срок эксплуатации - 20 лет.

К территории уже обустроили проезд и завершили строительство локальных очистных сооружений. Работы пока находятся на среднем этапе.

Напомним, Ратнер раскритиковал сроки ремонта Коммунального моста в Томске.