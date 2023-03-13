Финансирование Дома ученых в томском Академгородке сохранят до 2025 года

На финансирование уходит 9,5 млн рублей ежегодно. Фото: ИВАНОВА Диана

Базовое финансирование Дома учёных Томского научного центра в Министерстве науки и высшего образования России сохранят на уровне прошлых лет до 2025 года. На 2023 год размер вкладов утвердили только в половинном размере, отметил в личном телеграм-канале депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.

По его словам, организацию планируют развивать в дальнейшем в основной сфере деятельности.

“Точек культурного притяжения в Академгородке совсем немного. Каждая – на вес золота", - отметил депутат.

Ранее в Минобрнауки планировали прекратить содержание Дома учёных. На его финансирование уходит 9,5 млн рублей ежегодно. Объект возвели в 1985 году. В здании проводят мероприятия, занимаются артисты и творческие группы.

Напомним, дополнительные деньги могут потребоваться на ремонт томского Коммунального моста.