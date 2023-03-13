Кассир и покупатель сетевого магазина подрались в Зональной Станции под Томском

В поселке под Томском Зональная Станция в одном из сетевых магазинов подрались кассир и покупатель. Во время драки сотрудница магазина потеряла сознание. Первые о потасовке сообщили очевидцы в соцсетях, а позже комментарий дала томская полиция.

"В одном из магазинов Мария-Ра произошел конфликт между кассиром и покупателем. После не продолжительного "боя" продавец упала без сознания", - пишут свидетели драки в паблике "Регион-70".

Фото: "Регион-70"

В УМВД по Томской области рассказали, что инцидент произошел 12 марта в 20.40. Уточняется, что одной из девушек, а именно кассиру, понадобилась медицинская помощь.

На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка и изучение записи с видеокамер. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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