Дополнительные деньги могут потребоваться на ремонт томского Коммунального моста

Фото: Анна Ковалёва

Первый этап восстановления Коммунального моста Томска обошелся в 380 миллионов рублей. Вполне возможно, что общий объем финансирования ремонтных работ придется увеличить. Об этом рассказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Есть вопрос по увеличению по разным видам работ. Сейчас мы его отрабатываем, есть там процедуры соответствующие. Заказчик работает на тему обоснованности и необоснованности этих притязаний, претензий. Документы со стороны подрядчика направлены», - сказал Ратнер журналисту «КП-Томск».

Особенных технологических сложностей в процессе ремонта моста пока не возникает. При этом проблемным оказался вопрос обследования каната, который удерживает конструкцию. Дело в том, что его проверка и возможная замена не заложены в бюджет проекта. По словам экспертов, которые провели сегодня заседание штаба по капремонту моста, в случае необходимости канат придется разбирать. Это станет дополнительной нагрузкой и может увеличить сроки работ.

Фото: Анна Ковалёва

Специалисты уточнили, что на сегодняшний день канат уже обследовали, проектировщики выдали предварительные замечания, но ситуация до конца не разрешена. К концу текущей недели из Санкт-Петербурга пришлют окончательное заключение. Если все-таки замена потребуется, канат придется заказывать в Германии и ждать 4-6 месяцев. Также рассматривается альтернатива купить его в одной из отечественных компаний. Это лишь одна из причин, из-за которых может потребоваться увеличение финансирования ремонта Коммунального моста.

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