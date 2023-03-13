Губернатор Владимир Мазур пожелал томичам солнечного понедельника

Фото: личная страница Владимира Мазура "ВКонтакте".

Губернатор Томской области Владимир Мазур 13 марта начал неделю с селфи на фоне Театра драмы и Большого концертного зала. Глава пожелал доброго утра и солнечного понедельника.

В социальной сети “ВКонтакте” он рассказал о планах на аппаратном совещании - чтении сообщений от граждан и ряде поручений.

Комментаторы попросили поздравить с 60-летием сотрудником и выпускников Колпашевского педучилища. Другие обратили внимание на состояние дорог на новом мосту и прилегающей территории, в сторону Зоркальцево. Томичи отметили ямы, глубиной 20 сантиметров. Жители попросили ответственных заняться прямыми обязанностями.

Напомним, специалисты 13 марта начнут пилить лед на Томи в черте Томска.