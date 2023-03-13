Специалисты 13 марта начнут пилить лед на Томи в черте Томска

Ледовзрывные работы начали в Томской области Фото: Ксения Высотина

Подготовка к паводку на Томи в Томской области началась в пятницу, 10 марта. Сегодня, 13 марта, ледорезные работы пройдут на участке Томи в черте Томска, сообщается на сайте областной администрации.

«С 13 до 28 марта запланированы ледорезные работы на участке русла Томи в черте Томска от Северного моста до островов Боярских и острова Собачий (по судовому ходу)», – говорится в сообщении.

Всего специалисты пропилят 20–25 километров льда. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от метеоусловий.

На следующей неделе во вторник, 21 марта, ледовзрывные работы на Томи планируют провести в районе села Батурино и протоки Светлой.

На Оби лед начнут взрывать 22 марта в трех километрах ниже по течению от деревни Тискино Колпашевского района.