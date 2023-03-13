В гастрономическую карту Томской области включат более 120 кафе и ресторанов

По итогам областного конкурса в программу вошли 73 предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области разработают гастрономическую карту более чем со 120 объектами общепита. Создать проект поручил губернатор Владимир Мазур на встрече с представителями сферы гостеприимства, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По итогам областного конкурса в программу вошли 73 предприятия. На гастрокарту нанесут информацию о заведениях Томска, Северска, Стрежевого, Томского, Асиновского, Александровского, Бакчарского, Зырянского, Верхнекетского, Кожевниковского, Колпашевского, Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского и Шегарского районов.

В числе организаций - «Желток», «Йохан-Пивохан», «Сибирские блины», BABA ROMA, «Пряности и радости», «Клаус», «Гости», «Вечный зов», «Сибирская трапеза», «Сибирское бистро», «Софт Лофт», «Нарым», «Итали», «Река 827», «Сырная коллекция», «Скалка», «Счастье Есть», «Южане», Харди-Гарди», «Снегири» и другие.

На гастрокарте появится состав фирменных блюд с продуктами, отражающими особенности регионов или отдельных районов. Например, в кафе “Скалка” лепят пельмени “Томские” и вареники “Жимолость”, в ресторане “Пряности и радости” предлагают пельмени со щучьей икрой, в “Сибирской трапезе” - котлету с тем же ингредиентом, в кофейне “Лето” готовят кедровый латте. В Колпашеве делают фирменную шаурму, в Каргаске - щуку с кедровыми орешками и хе из судака, в Асиновском районе - мясной рулет с орехами, в Бакчарском предлагают пирожки с жимолостью.

Гастрономическую карту разместят на портале “Гид-путеводитель по Томску и Томской области”. Места общепит учтут при разработке туристических маршрутов.

Напомним, глава Томска пообщался с арендаторами "Зеленой улицы" в мэрии.