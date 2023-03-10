Глава Томска пообщался с арендаторами "Зеленой улицы" в мэрии

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В Томске состоялась встреча администрации города и арендодателей пространства "Зеленая улица". Также на встрече присутствовали представители МЧС.

"В администрации Томска состоялась встреча арендаторов пространства «Зеленая улица» и представителей регионального МЧС. Встречу предложил провести и.о. мэра Михаил Ратнер в понедельник, общаясь с предпринимателями на месте", - говорится в сообщении администрации Томска.

Уточняется, что во встрече также приняли участие заммэра Алексей Макаров и Константин Чубенко, начальник департамента капитального строительства Арслан Садыков и начальник департамента правового обеспечения Дмитрий Журов.

Ранее сообщалось, что в Томске 1 марта закрыли пространство с рядом заведений “Зелёная улица” по адресу Кирова, 5, строение 12. С жалобой на собственников нежилых помещений обратилась в суд городская администрация

Во время встречи предприниматели, которые арендуют помещения в "Зеленой улице", рассказали о тех нарушениях, которые уже исправлены или находятся в стадии исправления. Вместе с тем, попросили разъяснения по некоторым пунктам у надзорных органов.

В свою очередь, заместитель начальника по надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Роман Гельмес также отметил, что управление готово в рамках компетенций и с соблюдением законодательства оказать всю необходимую помощь арендаторам.

И.о. мэра Михаил Ратнер тоже прокомментировал ситуацию. Глава города сказал, что площадка мэрии всегда открыта для продолжения диалога и совместной работы над устранением нарушений.

"Главная задача всех сторон - создать условия для скорейшего возобновления работы пространства с соблюдением всех норм безопасности для посетителей", - подытожил и.о. мэра.